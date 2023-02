Eerste Kilo Sale-winkel van Zeeland opent deze week in Middelburg

Op vrijdag 10 februari opent de eerste Kilo Sale-winkel van Zeeland in de provinciehoofdstad Middelburg. In de winkel verkoopt eigenaar Lizanne Hennessey tweedehands kleding en accessoires voor een vaste prijs van 25 euro per kilo, zo staat in een persbericht van het bedrijf.

In de winkel is voornamelijk kleding te vinden uit de periode van de jaren vijftig tot nu, voor zowel mannen als vrouwen. Ook komt er in de winkel een tafel met een naaimachine te staan, waar klanten gekochte kleding zelf kunnen aanpassen waar nodig. Het is ook mogelijk om dat voor een kleine vergoeding door de staf van de winkel te laten doen.

Winkels waar tweedehands kleding per kilo wordt verkocht bestaan al jaren. Dergelijke winkels zijn onder meer te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Soms worden er ook kilo sale-evenementen georganiseerd in Nederland, bijvoorbeeld door The Vintage Rebel. Dat bedrijf organiseerde in maart 2020 al een tijdelijke kilo sale in het Zeeuwse Vlissingen.