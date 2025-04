'Eigenaar Grand Bazar Shopping Center blokkeert sloop top Boerentoren in Antwerpen'

De geplande sloop van de top van de Boerentoren in Antwerpen – ook wel bekend als de KB-toren of KBC-toren – is voorlopig van de baan. Projectontwikkelaar Iret Development, eigenaar van onder meer het naastgelegen Grand Bazar Shopping Center en het Hilton Hotel aan de Groenplaats, heeft beroep aangetekend tegen de sloopvergunning. Dat melden Belgische media, waaronder Gazet van Antwerpen en De Standaard.

De Boerentoren, eigendom van Katoen Natie, zou volgens de oorspronkelijke plannen tien meter worden verlaagd door de afbraak van de bovenste drie verdiepingen. Ook het kenmerkende KBC-logo zou daarbij verdwijnen. De sloop zou noodzakelijk zijn vanwege stabiliteitsproblemen: volgens experts zou de toren bij extreme stormwinden kunnen instorten. Door het beroep van Iret Development bij het provinciebestuur is de sloop nu tijdelijk opgeschort. Volgens Gazet van Antwerpen gaat het provinciebestuur het beroep bekijken en eroper oordelen. Dit kan enkele weken duren.

Hoewel Iret Development geen officiële toelichting heeft gegeven op de reden voor het beroep, is het duidelijk dat de plannen invloed kunnen hebben op de directe omgeving – een buurt die van strategisch belang is voor de Antwerpse retailsector. De Boerentoren ligt immers in het hart van de stad, vlak bij de Meir en het Grand Bazar Shopping Center. Eventuele sloop van de top kan gevolgen hebben voor bezoekersstromen en het algehele commerciële profiel van de omgeving.

Ondertussen werkt de internationaal gerenommeerde architect Daniel Libeskind volgens Belgische media al ruim een jaar aan een nieuw ontwerp voor de top van de Boerentoren. Deze plannen worden naar verwachting nog vóór de zomer bekendgemaakt.