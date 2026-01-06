Eindbalans 2025: Weer meer bezoekers in de winkelstraten

De Nederlandse winkelstraten hebben in 2025 weer meer bezoekers verwelkomd. Over het algemeen liepen er drie procent meer mensen rond en in de grote steden lag dit cijfer nog een stuk hoger, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau RMC.

RMC durft daarom te zeggen dat de fysieke winkelstraat in 2025 een comeback heeft gemaakt. In de grote steden steeg het aantal passanten met 10 procent. Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag was een stijging te zien. In middelgrote en kleine steden bleef het aantal bezoekers nagenoeg gelijk aan het niveau van 2024.

Augustus was de drukste maand van het jaar, maar een andere uitschieter is april. Het najaar liet juist een daling zien. RMC verwacht dat dit komt door het slechte weer tijdens de herfstvakantie.

De trend dat de piekdagen in de winkelstraat verdwijnen heeft verder doorgezet. De zaterdagen werden iets rustiger terwijl de maandag, dinsdag en zondag drukker werden. Het drukste tijdstip van de dag blijft wel stabiel tussen 14:30 en 15:00.