Eindelijk open: Binnenkijken bij de Westfield Mall of the Netherlands

De Westfield Mall of The Netherlands is eindelijk in zijn geheel open. Na twaalf jaar en 630 miljoen aan investeringen kan eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield vandaag de opening vieren. Een groot openingsfeest is er door de coronAmaatregelen niet bij, niet-essentiële winkels zijn alleen op afspraak open en diverse horeca- en entertainment gedeelten van het centrum zijn nog gesloten, maar het openingsmoment kon niet langer meer op zich laten wachten.

Westfield Mall of the Netherlands is bedoeld als een belevingswereld met horeca, een bioscoop een arcadehal en een groot aantal winkels. Het oude winkelcentrum Leidsenhage werd omgebouwd en flink uitgebreid. Westfield Mall of the Netherlands telt 117.000 vierkante meter en er is plek voor 280 winkels. In 2018 ging al een gedeelte van de ‘lifestyle bestemming’ geopend, maar vandaag gaat het gehele centrum open.

In het centrum zijn inmiddels al vele retailers gevestigd. Denk aan Hema, The Sting, Costes, Peek & Cloppenburg, H&M, Monki, Scotch & Soda, Coef, Dstrezzed, A Fish Named Fred, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, 10Days, America Today, Guts & Gusto, G-Star RAW, Guess, Triumph, Van Uffelen, Yaya, MSCH Copenhagen, MS Mode, Skechers en Jeans Centre.

Het concept van het Westfield Mall of the Netherlands is gebaseerd op ‘het idee van één beweging, één ontwerp, één identiteit’, aldus het persbericht. De locatie werd vormgegeven door MSVA Architects en voor de gevel is inspiratie gehaald uit een ‘voile, een zijden sjaal, die als een tweede huid soepel over het gebouw is gedrapeerd’.

“We zijn ontzettend trots dat we onze retailers in deze moeilijke tijden kunnen supporten door toch onze deuren te openen. Een grootse feestelijke opening met al onze 280 hotspots is helaas niet mogelijk, maar we hopen op een herkansing later in het jaar”, aldus Bart van Twillert, Country Manager The Netherlands, in het persbericht.

In beeld: Westfield Mall of the Netherlands