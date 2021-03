El Corte Inglés experimenteert met eerste digitale warenhuismodel Spanje

Als onderdeel van de grote moderniseringsplannen van Spaanse warenhuisketen El Corte Inglés, zet het bedrijf nu de eerste stappen naar een nieuw digitaal winkelcentrum. De Corte Inglés van Éibar, Baskenland en haar personeel, wordt uitgezonderd van de grote reorganisatie van het bedrijf waarbij tot wel 5 procent (3.000 tot 3.500) van alle werknemers van El Corte Inglés hun baan dreigen te verliezen. Dit kondigde het bedrijf eind februari aan via de belangrijkste vakbonden van zijn werknemers.

Werknemers van boven de 50 uitgezonderd

Het Spaanse bedrijf heeft intussen een officieel vergadercomité aangesteld dat de reorganisatieplannen (ERE in het Spaans, Expediente de Regulación de Empleo, een collectieve ontslagmaatregel, red.) in goede banen moet leiden. Wekelijks vindt er een vergadering plaats. Zo meldde Spaanse krant El País afgelopen week dat tijdens de afgelopen bijeenkomst is beslist werknemers van boven de 50 jaar te beschermen, net als werknemers met tijdelijke contracten. Dit zijn de groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

Filiaal El Corte Inglés in Éibar, Baskenland. Archiefbeeld.

De digitale transformatie van de Corte Inglés van Éibar, dient als pilotproject voor een breder plan van El Corte Inglés om een nieuw digitaal warenhuis-model te lanceren, dat het op grote schaal wil uitrollen. De strategische ligging van Éibar, tussen de drie provinciale hoofdsteden van Baskenland, leent zich hier goed voor, aldus El Corte Inglés tegen de lokale, Baskische krant El Correo.

Voor bovengenoemd eerste digitale centrum van Spanje, maakt de Spaanse warenhuisketen gebruik van de nieuwste technologie en artificiële intelligentie (AI). In het filiaal van Éibar dient onder andere een hyperconnected digitaal verkooppunt te komen, waar fysieke verkoop en online verkoop samenkomen. Mensen kunnen bestellingen ophalen in de winkel of deze laten thuisbezorgen.

De digitalisering wordt ook toegepast op voeding. In het filiaal van Éibar wordt de zogenoemde eerste ‘Dark Store’ (verkooppunt of distributiecentrum dat uitsluitend online aankopen verzorgt, red.) van Baskenland geopend voor het bestellen van maaltijden, die in heel de autonome gemeenschap Baskenland worden bezorgd.

Digitale hub via nieuwe operator ‘Sweno’

Een laatste belangrijk onderdeel van het eerste digitale warenhuismodel van El Corte Inglés in Spanje, is de digitale contact hub die in Éibar moet komen. Dit wordt een virtuele ontmoetingsplaats die digitale diensten aanbiedt aan zowel derde ondernemingen als particulieren, aldus het bedrijf aan lokale krant El Correo.

Recentelijk hebben El Corte Inglés en het Spaanse telecombedrijf Más Móvil de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen van ‘Sweno’, een nieuwe mobiele- en glasvezel operator. Éibar dient als centrale plaats, een digitaal contactcentrum van waaruit alle activiteiten van Sweno worden geregeld. Daarnaast moet het bedrijven een reeks technologische diensten bieden op basis van AI, die verder gaan dan telecommunicatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieverstrekking en klantenservice, het oplossen van problemen met betrekking tot facturering, en het verrichten van incasso's en betalingen, naast diensten voor Spaanse smart homes (huizen uitgerust met de nieuwste technologie voor het automatiseren van zoveel mogelijk activiteiten en apparatuur binnenshuis red.), legt El Corte Inglés uit aan El Correo.