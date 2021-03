Elisabetta Franchi opent eerste brandstore in Nederland

Elisabetta Franchi opent haar eerste brandstore in Nederland te Den Haag, zo is te lezen in het persbericht. De opening is een onderdeel van de uitbreiding van haar internationale strategie.

In februari 2021 opende het modelabel een flagship store in Brussel: in feite de hoofdstad van de Europese Unie.

Het modelabel vestigt zich in Den Haag om internationaal strategische redenen. De Hofstad is namelijk een belangrijke positionering voor het merk in Europa, luidt het persbericht. Deze positionering bevestigt, naar eigen zeggen, de voortdurende groei van Elisabetta Franchi als merk op gebied het van retail en de wholesale kant, zo is te lezen in het persbericht.

De boetiek heeft een oppervlakte van 90 vierkante meter en bevindt zich in de hoofdstraat, Noordeinde, in Den Haag.