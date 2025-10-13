Elke dag met plezier de winkel in: zo voelt werken bij NIKKIE

Wietske, storemanager van de NIKKIE-store in Arnhem, vertelt hoe het is om deel uit te maken van het energieke en hechte team achter het merk. In haar eigen woorden beschrijft ze de dynamiek, de passie en het plezier die haar werk elke dag bijzonder maken.

"Werken bij NIKKIE voelt voor mij elke dag als werken in een dynamische en inspirerende omgeving. Wat mijn werk zo leuk maakt is dat geen dag hetzelfde is. Ik krijg de kans om mijn team te coachen, samen successen te vieren en onze klanten het echte NIKKIE-gevoel te laten ervaren."

"De energie en passie die in het bedrijf zit, werken enorm motiverend."

Het allerleukste vind ik de combinatie van fashion, commercie en teamwork. De sfeer binnen mijn team is hecht en gedreven. We gaan samen voor het beste resultaat en motiveren elkaar om steeds beter te worden. Daar ben ik ontzettend trots op.

Wat NIKKIE voor mij uniek maakt ten opzichte van andere werkgevers in de retail is de merkbeleving en de persoonlijke betrokkenheid. Je voelt echt dat je onderdeel bent van een sterk en groeiend merk. Ik stap elke dag met plezier de winkel in omdat ik weet dat we samen het verschil maken.

Mijn advies aan iemand die twijfelt om te solliciteren?

Gewoon doen! Bij NIKKIE krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen, je liefde voor fashion te combineren met commercieel succes en deel uit te maken van een enthousiast team dat elke dag het beste uit zichzelf haalt.