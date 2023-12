‘Eloise van Oranje en prinses Laurentien openen vintagewinkel in Den Haag’

Gravin Eloise van Oranje en haar moeder, prinses Laurentien, openen begin volgend jaar een luxe vintagewinkel in Den Haag. Dat meldt de lokale nieuwssite Indebuurt.

De winkel krijgt de naam My Lima Lima en opent op 1 februari zijn deuren, om precies te zijn aan de Frederikstraat 16. In de winkel worden tweedehands items verkocht van merken als Missoni, René Lezard en Gerard Darel. De winkel richt zich vooral op vrouwenkleding, schoenen, sieraden en accessoires. Alle opbrengsten van de verkochte kleding gaan naar een goed doel. Om welk goede doel dit gaat, is niet bekend gemaakt.

Vorige maand opende Eloise van Oranje met My Lima Lima een pop-up store in Scheveningen. De kleding die daar te koop was, kwam onder andere uit haar eigen kledingkast en die van haar moeder. Op de website van haar bedrijf schrijft Van Oranje: “My Lima Lima belichaamt al mijn drijfveren: mode met een positieve impact en duurzaam ondernemen voor een betere wereld.”