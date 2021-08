Emarsys: Retailers maken weinig plannen omtrent Black Friday

Bijna de helft van de retailers wereldwijd (46 procent) overweegt hun ‘in-store’ Black Friday-acties te annuleren vanwege aanhoudende onzekerheid omtrent Covid-19, dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Emarsys. De statistieken zijn afkomstig van voorlopige gegevens die door Emarsys zijn vrijgegeven voorafgaande op het Black Friday Bootcamp-rapport.

Zo’n 81 procent van de retailers is van plan klanten aan te moedigen uit voorzorg online te winkelen, zo is te lezen. Wat volgens het onderzoek vooral verontrustend is, is dat slecht 13 procent van de retailers Black Friday-voorbereidingen heeft voltooid. Slechts 28 procent van de retailers zegt (nog) geen Black Friday-plannen te hebben.

“Met nog honderd dagen tot Black Friday is het duidelijk dat veel marketeers minder voorbereid zijn dan ze zouden moeten zijn op het jaarlijkse retailevenement. Hoewel onzekerheden rond de activiteiten in de winkel begrijpelijk zijn, is dit, gezien de afgelopen achttien maanden, een belangrijk evenement op de kalender. Het is tijd om plannen af te ronden”, aldus Payal Hindocha, Director Consumer Engagement Solutions GTM bij Emarsys.

De vraag van consumenten naar winkelbezoeken blijft echter groot. Zo’n 74 procent van de 2000 ondervraagde Britse consumenten geeft aan winkelervaring tijdens lockdowns te missen.