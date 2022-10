Energie besparen in de winkelstraat: Tips, tricks en mogelijke subsidies

Hoewel op korte termijn een energieplafond in gaat voor kleinverbruikers zoals winkels, zullen hoge rekeningen zich blijven presenteren als er niet op energie bespaart wordt. Al maanden domineren de kostencrisis en de stijgende energieprijzen het nieuws, maar wat kan er nou praktisch gedaan worden in de winkelstraat? FashionUnited verzamelt tips van retailers, maar ook centrum- en vakorganisaties.

Energie besparen op winkelniveau

Deze zomer startte brancheorganisatie INretail al met een campagne om retailers te motiveren de deuren dicht te houden om energie te besparen. Op dat moment had Europa te maken met hoge temperaturen en draaiden airco’s overuren. Het sluiten van de deuren wordt dan ook aangeraden om tientallen procenten energie te besparen, aldus INretail. Retailers kunnen posters ophangen om passanten te laten zien dat de winkel wel zeker open is.

Daarnaast kan gekeken worden naar de verlichting. Natuurlijk is een investering in het gebruiken van LED-verlichting een van de veel genoemde tips. Wat op dit gebied ook nog goed is om naar te kijken is bijvoorbeeld reflectoren zodat het licht dat er is, betere door de ruimte verspreid wordt en lichtsensoren. Ook kan de retailer overwegen gebruik te maken van dynamische verlichting, ook in etalages. Zo wordt het verlicht wanneer er traffic is van klanten. Een tijdschakelaar helpt om bijvoorbeeld de lichten van de etalage na een bepaald tijdstip uit te zetten.

Een ander genoemde tip is een veegschakelaar waarbij alle apparaten in één keer aan en uitgezet kunnen worden. Zo kan er geen apparaat vergeten worden bij het uitzetten buiten werktijd. Wanneer geïnvesteerd wordt in nieuwe apparaten is het ook goed om te kijken naar het energieverbruik van de apparaten.

Van Dal Mannenmode

Bij moderetailer Van Dal Mannenmode wordt vanwege de hoge energieprijzen gelet op het dichthouden van de deur tijdens de openingstijden en het goed regelen van het klimaat van de airco’s, zo meldt Ger Segeren van de retailer schriftelijk aan FashionUnited. Sinds 2014 vernieuwt de retailer stap voor stap de winkels in het portfolio. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het verduurzamen van de panden. “Enerzijds omdat het goed voor de planeet is, anderzijds ook economisch gedreven en daardoor goed voro Van Dal Mannenmode. Verduurzamen loont en zorgt ervoor dat je als retailer geld bespaart. Een slimme investering levert geld op.” Het bedrijf streeft ernaar om binnen vier jaar gasloos te zijn in alle winkels, op dit moment ligt dat percentage al op 75 procent. De helft van de winkels heeft een warmtepomp. Alle winkels (met uitzondering van de monumentale panden waarin dit niet mag) hebben dubbelglas en LED-verlichting. Daarnaast is Van Dal Mannenmode van plan 500 zonnepanelen te plaatsen verdeeld over de winkels. Het hoofdkantoor van de retailer is al volledig gasloos met dubbelglas, LED-verlichting, 200 zonnepanelen en een warmtepomp. “Onze tip aan andere retailers is: Durf slim te investeren, verduurzamen loont en bespaart geld, wat dus ook weer geld oplevert.”

Isolatie van het winkelpand is een veelgehoorde tip, alhoewel een retailer daar niet altijd invloed op heeft. Bepaalde maatregelen kunnen alleen uitgevoerd worden door de eigenaar van het pand waardoor een samenwerking met de verhuurder nodig is. Eerder dit jaar schreef Dutch Green Building Council (DCBG) nog dat een snellere verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk is voor de toekomst van de Nederlandse retailsector. Besparingen tot 50 procent zouden goed haalbaar zijn bij winkels zonder warenkoeling. Daarbij wordt wel een grote rol weggelegd voor het isoleren van winkelpanden, dubbel glas en het gasloos maken van de panden. FashionUnited heeft navraag gedaan bij DGBC over de manier waarmee dergelijke besparingen gerealiseerd kunnen worden, maar heeft op het moment van publicatie helaas geen antwoord gehad.

Beeld via Pexels

Energie besparen in de winkelstraat

Sfeerverlichting in de winkelstraat draagt flink bij aan de sfeer van de binnenstad. Vooral rond Kerst glitteren de meeste winkelstraten met verlichting. Daar komen echter ook de kosten bij kijken, en in tijden van hoge energieprijzen denkt men toch twee keer na voordat de stekker in het stopcontact wordt gestopt. Brancheorganisatie INretail roept dan ook op om de sfeerverlichting een uur na sluitingstijd uit te zetten. “Het winkelende publiek en iedereen die wil genieten van de feestelijke verlichte winkelgebieden merken op die wijze niets van de forse energiebesparing die ‘s nachts gerealiseerd wordt.” Helemaal geen sfeerverlichting, daar zijn nog geen berichten over naar voren gekomen. Het bieden van een gastvrije, gezellige en veilige binnenstad blijft belangrijk. Wel letten centrummanagers bij de aanbestedingen op duurzaam energieverbruik, maar ook de duurzaamheid en recyclebaarheid van de materialen.

Zo werken ondernemers en vastgoedeigenaren vanuit het Centrummanagement Utrecht al diverse jaren aan energiezuinige sfeerverlichting. De sfeerverlichting van 2022 is energiezuiniger dan die afgelopen zes jaar zijn gebruikt, zo meldt Jeroen Roose-van Leijden, Centrummanager Utrecht, schriftelijk tegen FashionUnited. “De sfeerverlichting wordt zo ingeregeld dat deze niet onnodig lang brandt in winkelstraten en wat langer brandt in gebieden waar meer avondhoreca is. De verlichting brandt in de winkelstraten ‘s avonds drie uur korter.” Daarbij is gekozen om de sfeerverlichting voor een kortere periode op te hangen. Hierdoor wordt in totaal 40 procent bespaard op het aantal branduren dit jaar. Wanneer de sfeerverlichting aan het einde van levenscyclus is gekomen is deze ook eenvoudig te recyclen, aldus Roose-van Leijden.

Daarbij zetten Centrummanagement Utrecht en de gemeente Utrecht zich in om ondernemers te helpen bij energiebesparende maatregelen. Ondernemers die vragen hebben kunnen zich melden bij het Energieloket. Natuurlijk moedigt het centrummanagement daarnaast ook retailers aan de deur dicht te houden om energie te besparen en zoveel mogelijk de lichten uit te doen, daar waar het de sfeer en het veiligheidsgevoel op straat niet in gedrang brengt. Ondernemers krijgen binnenkort ook energie bespaartips.

Erik Bos van Groningen City Club geeft aan dat Groningen drie jaar geleden al is gestart met de verspreiding van bordjes om duidelijk te maken dat klanten welkom zijn, ook als de deur gesloten is. Daarbij biedt de stad nu de mogelijkheid aan voor ondernemers om gratis een energiescan te laten doen voor de winkel en krijgen ze een Energiebesparingspakket. Wat betreft de feestverlichting in Groningen: die gaat later op de dag aan en ook weer vroeger uit. Daarnaast zal de feestverlichting in de stad al begin januari worden opgeruimd in tegenstelling tot andere jaren.

Energie besparen: Vergeet ook niet deze subsidies en regelingen

Wie als retailer wil verduurzamen, doet er goed aan zich eens te verdiepen in de subsidies die er beschikbaar zijn. Zo kan er gekeken worden naar Investeringssubsidie Duurzame Energie, Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, Energie-investeringsaftrek, Willekeurige afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie voor het duurzaam verwarmen van het (bedrijfs)pand met een warmtepomp of een zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens. De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is te gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Helaas is de subsidieregeling verduurzaming mkb per 14 juli tijdelijk gesloten. Met deze regeling kunnen mkb’ers een energieadviseur inhuren voor advies op maat. Door de regeling kregen zijn 750 euro terug. De overheid werkt op dit moment aan strengere kwaliteitseisen voor de regeling. De verwachting is dat de regeling op een later moment een rentree maakt, maar er is nog niet te zeggen wanneer.

Naast de diverse subsidies zijn er ook belastingvoordelen als het op verduurzaming aankomt. Zo is er de energie-investeringsaftrek waardoor je investeringen in Co2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels kunt aftrekken van de fiscale winst. Dan is er nog de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (ook wel de Vamil genoemd) waarbij milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen op een voor de ondernemer gunstig moment met een willekeurig percentage afgeschreven kunnen worden. Hierdoor hoeft de ondernemer minder belasting te betalen. Het bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven moet wel op de milieulijst staan. Last but not least is er de milieu-investeringsaftrek. Met deze regeling kun je tot 45 procent van de investeringskosten van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst.