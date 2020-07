Engeland: Mondmasker verplicht in winkels vanaf 24 juli

Engeland verplicht nu ook het dragen van een mondmasker in winkels, zo meldt de BBC. De aankondiging komt nadat Britse premier Boris Johnson zich pro-mondmasker uitte op maandag. De verplichting gaat per 24 juli in.

De verplichting geldt specifiek voor Engeland. In Schotland, een ander deel van Groot-Brittannië, was het altijd al verplicht een mondmasker te dragen in winkels. Opvallend is dat de winkelmedewerkers geen masker hoeven te dragen.

“Het gaat over het managen van het algehele risico,” aldus staatssecretaris van milieu George Eustice tegen de BBC. “Elke vorm van gezichtsbedekking is genoeg voor dit doel.” Kinderen onder elf jaar en mensen met een handicap worden, net zoals in het openbaar vervoer, niet geacht een mondmasker te dragen in de winkels.