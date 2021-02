Engelse niet-essentiële winkels op zijn vroegst halverwege april open

Een domper voor Engelse winkeliers: de niet-essentiële winkels gaan op zijn vroegst halverwege april open, zo blijkt uit de roadmap die premier Boris Johnson heeft aangekondigd.

De Engelse lockdown zal eerst op andere vlakken versoepelen voordat de niet-essentiële retail aan de beurt is, zo blijkt uit de routekaart die gisteravond gepresenteerd werd. Zo worden op 8 maart eerst onder andere de scholen heropend en mogen twee mensen weer samen komen in de buitenlucht. De volgende versoepeling staat gepland op 29 maart waarbij men weer buiten hun eigen regio mag reizen en zes personen, of twee huishoudens, mogen bij elkaar komen in de buitenlucht.

De heropeningsdatum voor de retail is nog onder voorbehoud. De winkels kunnen alleen open wanneer de cijfers zich gunstig ontwikkelen. Als dit het geval is gaan winkels, kappers en sportscholen op 12 april weer open. Hierdoor missen retailers weer een belangrijke verkoopperiode: de periode rondom Pasen dat dit jaar op 4 en 5 april valt.