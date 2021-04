Engelse winkels weer heropend: 159,8 procent meer passanten in winkelstraat

Engeland en Wales hebben gisteren flink wat coronamaatregels versoepeld, waaronder de restricties op niet-essentiële winkels. Uit cijfers van Springboard, een Brits bedrijf dat passanten telt in winkelgebieden, was het in de Engelse winkelstraten gisteren 159,8 procent drukker dan de week ervoor. In het centrum van Londen was het, gemeten tot vijf uur ‘s avonds, zelfs 178 procent drukker.

Onder het Verenigd Koninkrijk vallen Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Alleen Engeland en Wales versoepelden maandag 12 april de regels voor niet-essentiële winkels. De regels voor retail worden als het goed is op 26 april in Schotland versoepeld. De heropening had echter een algemeen effect op de passantenaantallen in het hele VK. Uit de cijfers van Springboard blijkt dat het in de hele VK 146,2 procent drukker was op maandag dan de week ervoor. In winkelcentra was het zelfs 217,4 procent dukker. In Engeland zelf was het op maandag 159,8 procent drukker dan de week ervoor en in Wales was dat 184 procent.

Het beeld wordt echter minder rooskleurig als de cijfers vergelijken worden met de drukte in 2019. Dan lagen de bezoekersaantallen nog steeds 16,2 lager in het gehele Verenigd Koninkrijk. In het centrum van Londen waren er 55,3 procent minder bezoekers dan 2019, wat deels verklaart kan worden door het ontbreken van toeristen. In Engeland lag het aantal passanten 11,9 procent lager dan in 2019 en in Wales waren er 15,9 procent minder bezoekers van winkelstraten.