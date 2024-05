Equalité opent allereerste flagshipstore in Rotterdam

Equalité maakt de eerste stap naar de fysieke winkelstraat. Het Nederlandse streetwearmerk opent op 25 mei zijn allereerste flagshipstore in Rotterdam, een stad die streetwear door zijn aderen heeft stromen. Het nieuws wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Het streetwearmerk lanceerde in 2019 online, waar vandaag de dag het gehele aanbod verkrijgbaar is; van T-shirts en hoodies, tot jeans, shorts en badmode, maar ook jassen en accessoires. Na ongeveer vijf jaar is het tijd voor een eerste stenen winkel. De online community snakt naar een offline ervaring, zo staat in het persbericht. Daar geeft Equalité gehoor aan met een flagshipstore van honderd vierkante meter in Rotterdam.

Het interieur van de winkel is ontworpen door interieurontwerper Lotte Faassen, in samenwerking met Studio de Blieck. De winkel zal de nieuwste collecties aanbieden en ruimte maken voor accessoires, parfums, skincare en lifestyle accessoires. De vestiging is bovendien voorzien van een Equalité Café, waar men terecht kan voor een drankje.

Equalité strijkt neer in Rotterdam met eerste flagshipstore

Equalité ontstaat in 2019 uit een passie voor streetwear en sport. Gurhan Tuzemen, oprichter en Chief Executive Officer van het merk, durfde als jongen nooit groot te dromen. Ambitieuze fantasieën zijn voor uitverkorenen, dacht hij. “Door mij te omringen met de juiste mensen om me heen, werd ik geïnspireerd om mijn eigen dromen te creëren en na te streven. Via de Equalité-community en collecties willen we de jongere generatie inspireren om hun dromen na te jagen en zich daarover uit te spreken.”

Het streetwearmerk heeft dynamiek, voortdurend evolueren en community-driven hoog in het vaandel staan en streeft ernaar ‘de stem te zijn van de nieuwe generatie’. Jongeren, die grote dromen hebben en culturele diversiteit zien, hebben volgens de CEO behoefte aan online én offline ervaring. “Deze generatie is op zoek naar een manier om zich te uiten, onder andere door middel van mode, en Equalité biedt hen een platform waar zij hun authentieke zelf kunnen zijn. Tegelijkertijd kunnen zij hier onderdeel zijn van een community waar zij geïnspireerd worden om hun dromen na te jagen.”