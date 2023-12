Er is minder kleding verkocht, zowel fysiek als online

Er is dit jaar minder kleding en mode verkocht dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onafhankelijke meetbedrijf heeft gekeken naar de maanden oktober en november. Vooral in november is er zowel fysiek als online minder verkocht.

In november 2023 was de omzet van de online verkoop van kleding en mode artikelen 13 procent minder. Een maand eerder, in oktober, is er 2,4 procent minder verkocht. In oktober is er fysiek wel meer verkocht dan vorig jaar, zo’n 3,3 procent meer. Een maand later, in november, daalde dit naar 0,7 procent minder. ​​De categorie ‘schoenen en lederwaren' zette 0,1 procent minder om in november en verkocht 5,7 procent meer in oktober.

De totale detailhandel meegerekend, inclusief voedingsmiddelen, drogisterijen en overige non-food artikelen, is er in november wel meer omzet gedraaid dan de afgelopen jaren. Te weten: ruim 3 procent.

De cijfers zijn koopgedraggecorrigeerd. Dit betekent dat de koopdagen in overweging zijn genomen, omdat op deze dagen meer is verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie had de totale omzet hoger uitgepakt.

De kledingbranche is niet de enige sector die in zwaar weer verkeert. Volgens het CBS is de omzet van winkels in meubels en woninginrichting, doe-het-zelfartikelen, elektronica en recreatieartikelen vorige maand minder dan het jaar daarvoor.