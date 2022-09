Er wordt nog altijd meer online gewinkeld dan voor corona, maar minder dan vorig jaar

Nu de coronapandemie weer op zijn retour lijkt, trekken consumenten zich ook weer geleidelijk terug uit online winkels. Zowel in het eerste kwartaal als in het tweede kwartaal van dit jaar lag het aantal online aankopen van producten veertien procent lager dan in dezelfde maanden in 2021. Het aandeel online aankopen ligt wel zeven procent hoger dan in de eerste helft van 2019, voor corona. Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, een breed onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

Binnen het segment kleding daalde het aantal online aankopen in 2022 sterker dan het gemiddelde, met 21 procent naar 9,2 miljoen stuks. In de sector schoenen en personal lifestyle werden 18 procent minder aankopen via het web gedaan, met als resultaat een eindstand van 6,7 miljoen. Ter vergelijking: over alle sectoren genomen werden er online 143,9 miljoen productaankopen gedaan in de eerste helft van het jaar, tegenover 167,3 miljoen in 2021.

In de segmenten kleding en schoenen daalde ook het online marktaandeel in aantal aankopen. Was dat voor kleding in het eerste halfjaar van 2021 nog 36 procent, aan het eind van juni dit jaar was dat naar gemiddeld 29 procent gezakt, bij schoenen en personal lifestyle liep het online aandeel in productaankopen terug van 69 procent naar 57 procent.

Het lijkt erop dat klanten fysieke schoenen- en kledingwinkels begin dit jaar toch weer steeds vaker wisten te vinden.

Een derde van alle betalingen via smartphone

Van alle online aankopen verliep in de eerste helft van 2022 een derde via de smartphone; iets meer dan de 28 procent in het eerste half jaar van 2021. Eten, tickets voor attracties en evenementen en kleding werden het vaakst via smartphones aangeschaft. Er werden zichtbaar minder aankopen gedaan met desktops of laptops, daarvan liep het gezamenlijk aandeel teurg van 55 procent naar 51 procent.

De Thuiswinkel Markt Monitor is een periodiek onderzoek naar Nederlandse consumentenbestedingen. Het huidige onderzoek werd uitgevoerd onder circa twintigduizend personen, tienduizend verkooppunten en tienduizend huishoudens. Het onderzoek werd uitgevoerd door GFK in opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org en kennisplatform Retail Insiders.