Ermanno Scervino plant internationale expansie

Ermanno Scervino zet in op retail. Nieuwe openingen zijn er in Saint-Tropez, Rodeo Drive in Los Angeles, Peking, Capri, Taormina en Praag. Het doel van het bedrijf is een aanwezigheid in de meest dynamische markten en de versterking van de merkpositionering, zo staat in een verklaring van het Italiaanse merk.

Europa en de Verenigde Staten zijn duidelijk de best presterende en meest geconsolideerde markten voor de groep. Ze vertegenwoordigen vandaag de dag de belangrijkste groeimotoren. Tegelijkertijd is er een versnelling in Azië, een regio met een hoog potentieel. De strategische focus ligt op China en de markten in het Midden-Oosten.

De strategie van het merk is gebaseerd op "de centraliteit van het product"

Op het gebied van innovatie is er een verdere versnelling van de digitale transformatie. Dit gebeurt door aanzienlijke investeringen in de modernisering van de technologische infrastructuur en omnichannel-integratie. In deze context “blijft het e-commercekanaal een groei met dubbele cijfers noteren”, aldus de verklaring.

De winkel in Los Angeles Credits: Ermanno Scervino

De merkstrategie is gebaseerd “op de centraliteit van het product, een uiting van uitmuntend vakmanschap, voortdurend onderzoek naar materialen en de waardering van het beste Italiaanse handwerk”, benadrukt het management.

Het distributiemodel, met een integratie van eigen boetieks, franchising, shop-in-shops in de belangrijkste warenhuizen en een geselecteerd multibrand-netwerk, is een extra groeifactor. Het industrieel plan voor de middellange tot lange termijn voorziet in een verdere versterking van de directe retail.

De groep bevestigt hiermee het doel van een versnelde wereldwijde ontwikkeling door de versterking van het retailkanaal en nieuwe openingen op strategische locaties.

De winkel in Saint-Tropez Credits: Ermanno Scervino