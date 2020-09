Essentiel Antwerp heeft wholesalenetwerk flink teruggebracht

Belgisch merk Essentiel Antwerp heeft het aantal wholesalepunten flink teruggebracht. Het merk bevestigd dit schriftelijk tegenover FashionUnited na berichtgeving door De Standaard.

In België is het merk van 120 naar 69 verkooppunten gegaan en internationaal van 800 naar 550. Voor de eigen retail zijn er geen veranderingen op stapel - in België zijn er nog 19 eigen winkels te vinden en in Nederland.

Het besluit om het wholesalenetwerk terug te brengen is terug te leiden naar de veranderingen die Essentiel heeft doorgevoerd de afgelopen maanden, zo vertelt eigenaar Inge Onsea tegen De Standaard. De nieuwe werkwijze kan het naar eigen zeggen niet bij alle partners implementeren, dus is het aantal partners verminderd. Onsea geeft aan diepere partnerships aan te willen gaan met de winkels die overblijven.

Beeld: Essentiel Antwerp