Essentiel Antwerp opent ‘grootste Nederlandse flagshipstore’ in Den Haag

Essentiel Antwerp strijkt neer in Den Haag, zo maakt het Belgische modemerk bekend op social mediakanaal Instagram. De Haagse winkel markeert de vijfde brandstore in Nederland.

Het Belgische modemerk doet zijn intrede in de oude Zara Home. Het pand telt 150 vierkante meter en is daarmee naar verluidt de grootste Nederlandse flagshipstore van Essentiel Antwerp.

Op de foto’s is te zien dat de nieuwe winkel voorzien is van het bekende winkelconcept: Een roze interieur dat wordt aangevuld met gouden elementen. De nieuwe flagshipstore van Essentiel Antwerp bevindt zich aan het Noordereinde in Den Haag.

Essentiel Antwerp heeft in Nederland ook winkels in Amsterdam, Den Bosch, Maastricht en Rotterdam. Het merk heeft ook outletstores in Amsterdam, Roermond en Roosendaal. In België heeft het winkels in zo’n 13 steden. Essentiel Antwerp is ook gevestigd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.