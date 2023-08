Essentiel Antwerp opent winkel in New York en lanceert Amerikaanse webshop

Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp strijkt neer in Amerika. Het Antwerpse modelabel opent een boetiek in de New Yorkse wijk Soho én lanceert een webwinkel in Amerika, zo vertelt Esfan Eghtessadi, CEO bij Essentiel Antwerp, aan De Tijd.

De opening van de winkel vindt plaats in september en moet volgens de CEO de Amerikaanse verkoop gaan boosten. De omzet van Essentiel Antwerp groeide vorig jaar met 250 procent in Amerika. “Amerikanen vinden dat we voor een aantrekkelijke prijs creativiteit bieden en vallen ervoor dat we uit de modestad Antwerpen komen. Daarnaast leverde onze lokale verkoopagent goed werk. Onze kleding is in de Verenigde Staten te koop bij 120 multimerkenwinkels en warenhuizen in het hele land”, aldus Eghtessadi tegen De Tijd.

De New Yorkse Essentiel-boetiek moet er volgens Eghtessadi voor zorgen dat het modemerk bekender wordt in Amerika en daarbuiten. “De uitstraling van onze boetiek moet tot in Zuid-Korea reiken. We willen ons merk in de hele wereld versterken.” Bovendien droomt de CEO al van een tweede, derde of vierde Amerikaanse winkel, mits de eerste een succes is. “Al is het niet de bedoeling dat we er honderd openen”, vertelt Eghtessadi aan De Tijd.

Het is niet de eerste keer dat Essentiel Antwerp voet op Amerikaanse bodem zet. Het modelabel zette namelijk in 2016 zijn eerdere Amerikaanse avontuur stop. De situatie is nu anders, vertelt Eghtessadi. “We werken samen met een Amerikaanse partner die de juiste beslissing neemt.” Essentiel Antwerp trekt op eigen houtje naar Amerika en betaalt een investering van één miljoen euro.