Europese expansie voor schoenenmerk Parbleu

Het Amsterdamse schoenenmerk Parbleu Footwear gaat uitbreiden in de EU. Dat meldt het merk in een persbericht. De luxe sneakers van Parbleu zijn nu al te koop in de Benelux, maar binnenkort ook te verkrijgen in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Groot-Brittannië. Het merk heeft daarvoor contracten afgesloten met internationale mode-agentschappen, die voor Parbleu de vertegenwoordiging en distributie zullen regelen. Bovendien voegt Parbleu dit voorjaar een vrouwencollectie toe aan het aanbod.

Parbleu werd in 2016 opgericht door Christiaan Berg. Het heeft inmiddels circa veertig verkooppunten en een webshop in Nederland, en organiseert geregeld eigen pop-up shops in Amsterdam. Nu wil Berg het merk internationaal laten groeien. In het persbericht verkondigt Berg: "Het is onze ambitie om hét smart casual footwear-merk van Europa te worden met betaalbare maar zeer kwalitatieve luxury sneakers.”

Scandinavië en Groot-Brittannië zijn daarvoor het startpunt. “In onze pop-up store in de negen Straatjes in Amsterdam, maar ook online, kregen wij erg veel goede reacties van met name Engelse en Scandinavische klanten”, aldus Berg in het persbericht. “Deze landen stonden dan ook hoog op ons lijstje om te gaan veroveren binnen Europa.”

Naar eigen zeggen kiest Parbleu er in dit groeiproces voor de merkvertegenwoordiging en internationale distributie per 1 januari uit te besteden aan externe agentschappen. In Benelux is dat mode-agentschap Domano Fashion. In Scandinavië wordt Parbleu vertegenwoordigd door Eggert Andersen Agency uit Kopenhagen, in Groot-Brittannië door Goldfinch Agency uit Londen.

De eerste vrouwensneaker van Parbleu. Credits: Parbleu

Parbleu richt zich naar eigen zeggen op “de moderne man tussen de 25 en 50 jaar, die weet wat er in de wereld te koop is.” In het voorjaar van 2020 presenteert Parbleu daarnaast een eerste vrouwencollectie. Het persbericht verklaart: “Met deze stap - en het aantrekken van sterke en gerenommeerde en ervaren partners als Domano - wil het merk meer snelheid en invulling geven aan de ambities om in de meest toonaangevende Europese fashion markten vertegenwoordigd te zijn - en zo verder te groeien.”

Schoenen van Parbleu zijn overwegend klassieke sneakers in diepe kleuren. Verkoopprijzen van de schoenen liggen tussen de 150 en 230 euro.