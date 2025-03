Europese retailmarkt herstelt: meer bezoekers, minder leegstand en stijgende verkoopcijfers

De Europese retailmarkt heeft in 2024 een groei doorgemaakt. Volgens het European Retail Market Summary van vastgoedadviseur CBRE stegen de verkoopcijfers met 5 procent, terwijl het aantal bezoekers met 3 procent toenam. De positieve trend wordt voornamelijk gedreven door hogere reële inkomens en een afnemende inflatie. Daarnaast daalde de leegstand in de winkelstraten, aldus CBRE.

Belevingsgerichte winkelcentra aan kop

De verkoopcijfers stegen met 5 procent, waarbij belevingsgerichte winkelcentra het meest populair waren onder klanten. Met een veelzijdig aanbod van winkels, horeca en entertainment wisten zij de meeste consumenten aan te trekken. Belevingsgerichte winkelcentra zagen ook de grootste omzetstijging in Europa.

Minder leegstand in de Europese winkelstraten

De gemiddelde huurgroei binnen de retailmarkt bedroeg 2 procent, met een piek van bijna 3 procent voor belevingsgerichte winkelcentra. Ondertussen daalde de leegstand licht naar 5,7 procent, wat duidt op een stabiel herstel en een aanhoudende vraag naar winkelruimte.

Retail Parks, waar meerdere retailers op één locatie gevestigd zijn, presteren het best binnen de vastgoedsector.

Herstel zet door, maar uitdagingen blijven

De Europese retailmarkt herstelt, maar kampt volgens het rapport nog met een aantal uitdagingen. Het aantal bezoekers is nog steeds 4 procent lager dan in 2019. Daarnaast blijft in Nederland het dealvolume – de waarde en het aantal vastgoedtransacties – achter in vergelijking met andere landen in Europa. Dit komt onder meer door een beperkt aanbod van winkelpanden en de relatief hoge overdrachtsbelasting, legt Lodewijk Buijs, Executive Director Capital Markets Nederland, uit in een persbericht.

"Ondanks de positieve ontwikkelingen in Europa blijft het dealvolume in Nederland achter. Dit komt voornamelijk door het beperkte aanbod en de hoge overdrachtsbelasting. Daarentegen heeft de rentedaling van de ECB (Europese Centrale Bank, red.) eind 2024 geleid tot lagere financieringsrentes en aantrekkelijkere aanvangsrendementen, wat vooral grotere transacties die financiering vereisen stimuleert. Naar verwachting zullen later dit jaar meer grote transacties plaatsvinden en zal de gebruikersmarkt verbeteren."

Verwacht wordt dat de ECB de rente in 2025 verder zal verlagen. Dit zal de markt naar verwachting extra stimuleren, waardoor grotere vastgoedtransacties makkelijker te financieren zijn, vooral voor duurdere panden.