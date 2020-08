Eurostat: retailvolume in eurozone trekt aan naar niveau van voor Covid-19

Eurostat zag het volume van de detailhandel in juni van dit jaar vergeleken met mei met 5,7 procent stijgen in de eurozone en met 5,2 procent in de Europese Unie. Dat blijkt uit een persbericht van het onderzoeksbureau in statistiek van de Europese Unie.

Volgens schattingen van het bureau steeg het volume van de detailhandel in mei al met 20,3 procent in de eurozone en met 18,3 procent in de Europese Unie. Dat zou betekenen dat het volume van de handel in de retailsector in beide gebieden nu weer het niveau van februari 2020 heeft bereikt, voordat alle maatregelen als gevolg van Covid-19 ingingen en winkels hun deuren moesten sluiten . Mei en juni waren maanden waarin regels versoepelden, de detailhandel weer open mocht en consumenten mogelijk inhaalgedrag vertoonden en meer gingen kopen. Maar hoe betrouwbaar zijn deze cijfers en haalt de detailhandel echt weer het niveau van voor de crisis of heeft het consumentenvertrouwen wel schade opgelopen?

Retail in Europese Unie haalt weer het niveau van voor de Corona-crisis

Volgens Eurostat steeg de retail verkoop index in juni 2020 met 1,3 procent in beide gebieden, zowel in de eurozone als in de Europese Unie, vergeleken met juni 2019. Een kanttekening bij de cijfers is te plaatsen door te kijken welke sectoren in de retail vooral aantrokken en welke minder. In de eurozone steeg in juni bijvoorbeeld vooral het aandeel retailvolume van benzine met 20,4 procent in vergelijking met mei. De non-food groep, waaronder kleding, steeg met 12,1 procent, terwijl eten, drank en tabak juist daalden met 2,7 procent. In de Europese Unie steeg het retailvolume voor benzine met 16,9 procent en met 10,6 procent voor non-food. Ook hier daalden eten, drank en tabak en wel met 2,2 procent.

Eurostat meldt in het persbericht tevens dat niet voor alle lidstaten afzonderlijke data beschikbaar zijn en dat roept vragen op over hoe betrouwbaar de cijfers van de landen samen dan zijn. Van de landen waarvan Eurostat wel afzonderlijke data heeft, zien we dat het retailvolume van Ierland (+21,9 procent), Spanje (+16,5 procent) en Italië (+13,8 procent) het sterkst gestegen is in juni vergeleken met mei, terwijl het in Oostenrijk (-2,5 procent) en Duitsland (-1,6 procent) juist daalde.

Het onderzoeksbureau vergelijkt juni 2020 ook nog per productgroep met juni 2019. In de eurozone zien we dan een stijging van 3,9 procent voor non-food en een stijging van 1,2 procent voor eten, drank en tabak, terwijl benzine met 13,6 procent daalde. In de EU steeg non-food met 4,2 procent en eten, drank en tabak met 4,2 procent, terwijl benzine met 12,7 procent daalde. Ook voor deze vergelijking zijn niet van alle landen data beschikbaar, maar onder de landen van wie Eurostat dat wel had, zijn Ierland (+10,2 procent), Estland (+6,6 procent) en Denemarken de grootste stijgers. In Bulgarije, Malta en Luxemburg was juist een daling zichtbaar in juni 2020 vergeleken met juni 2019.

Concluderend kunnen we dus stellen dat er kritisch naar de cijfers van Eurostat gekeken moet worden. Er is inderdaad een licht positieve trend zichtbaar in het retailvolume in beide zones in de maand juni, maar dit verschilt sterk per land en per productgroep en veel van de cijfers zijn gebaseerd op schattingen van het onderzoeksbureau.

Eurozone en Europese Unie De eurozone bestaat uit de volgende 19 landen: België, Duitsland, Estland, Ierland. Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Finland.

De Europese Unie bestaat uit de volgende 27 landen: België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden.

