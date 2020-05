Eurostat: retailvolume kleding in eurozone daalde in maart met 38,9 procent

Het retailvolume van textiel, kleding en schoenen in de eurozone daalde in maart 2020 met 38,9 procent ten opzichte van de maand ervoor. Dat is te lezen in een rapport van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is een significante daling. Ter vergelijking: tussen oktober en februari fluctueerde het retailvolume met percentages van 0 tot 2,6 procent.

Het totale retailvolume over alle sectoren daalde in de eurozone tussen februari en maart met gemiddeld 11,2 procent. De grootste dalingen werden geregistreerd in Bulgarije (-18,1 procent) en Frankrijk (-17,4 procent). De Nederlandse en Belgische cijfers waren op het moment van publicatie nog niet vastgesteld.

De dalingen zijn volgens Eurostat te wijten aan de coronamaatregelen die in de lidstaten werden geïmplementeerd, waardoor veel non-essentiële winkels de deuren tijdelijk moesten sluiten. Waar de verkoop van textiel, kleding en schoenen inzakte, was wel een stijging te zien in online sales (2,6 procent) en de verkoop van voedsel, dranken en tabak (5 procent).

Eurostat meldt in het rapport ook de percentages op jaarbasis. In vergelijking met maart 2019 is in het retailvolume textiel, kleding en schoenen in de eurozone een daling te zien van 41,7 procent. Het totale retailvolume van de eurozone zakte tussen maart 2019 en maart 2020 met 9,2 procent.