Even spieken: slippermerk Freedom Moses opent allereerste pop-up store in New York

Slippermerk Freedom Moses zet haar eerste stap naar de fysieke retail en opende op vrijdag 5 mei haar eerste pop-up store in New York. Dat meldt Freedom Moses via een persbericht. De winkel blijft tot en met eind september 2023 geopend.

Het winkelconcept dat de naam ‘Moses Namasté’ heeft gekregen, staat volledig in het teken van hindoeïsme. De kleuren van de winkel bieden namelijk een eerbetoon aan de kleuren van het hindoeïsme, aldus het persbericht.

‘Moses Namasté’ werd ontwikkeld door Hilla Bar en Omri Revesz. Bar is voormalig chief of planning and design van de meest gerenommeerde ontwikkelaars in Casco Viejo, Panama Stad. Die rol stelde haar in staat om zakelijke concepten met een eigen ontwerptaal te creëren. Hilda studeerde af in Interior Design en vestigde haar studio in Tel Aviv (Israël) [waar ook Freedom Moses is gevestigd, red.].

Revesz geeft ontwerplessen aan de IUAV Universiteit van Venetië en won diverse internationale ontwerpprijzen. Zijn werken werden tentoongesteld op grote platformen, zoals Triennale Di Milano, Biennale di Venezia, Salone del mobile en Maison&Objet Parijs, en werden wereldwijd gepubliceerd in diverse magazines zoals Domus, Abitare, Interni, Living en New York Times.

De winkel telt zo'n 51 vierkante meter en bevindt zich op de Bleecker Street in New York. Neem hieronder alvast een kijkje.

Onlangs deed FashionUnited een interview met Sarah Gurt, oprichter van Freedom Moses. Het interview wordt in juni geplaatst. Houd de website in de gaten.

De pop-up store in New York. Beeld: Freedom Moses

