Expansie: Caroline Biss opent nieuwe winkel in Eindhoven

Belgisch damesmodemerk Caroline Biss heeft een nieuwe plaats toegevoegd aan de lijst van winkellocaties. Het merk heeft de deuren geopend in Eindhoven. Het is de twaalfde Nederlandse winkel voor het Belgische merk, zo is te lezen in een persbericht.

Caroline Biss is neergestreken op Kleine Berg 9 in Eindhoven. Het merk geeft aan dat de opening van de winkel een logische stap is ‘na het succes van de winkels in Maastricht, Den Bosch en Breda’. “De keuze voor deze locatie weerspiegelt de groei en ambitie van het merk om modebewuste klanten in deze regio nog dichterbij te bedienen.”

Naast de winkels in Nederland heeft Caroline Biss ook 18 winkels in België en 2 in Luxemburg.

De nieuwe winkel van Caroline Biss. Credits: Caroline Biss

