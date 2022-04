Expansie voor Mr Marvis: eerste winkel over de grens geopend in Antwerpen

Antwerpen - Na de flagship in Amsterdam ging op 7 april een tweede winkel van Mr Marvis open in de Antwerpse Schuttershofstraat. FashionUnited polste tijdens een bezoek naar de verdere plannen bij co-founder en CEO David Sipkens.

Mr Marvis bestaat intussen vijf jaar. In 2020 ging de eerste flagship in Amsterdam open en in 2021 volgde een pop-up in Antwerpen. David Sipkens: “Als online brand zijn we gewend om veel vooraf te testen, zo ook met onze retail. Toen onze tijdelijke winkel in Antwerpen een succes bleek, gingen we op zoek naar een groter pand voor de lange termijn”.

Doelgroep

Waarom precies Antwerpen? Sipkens: “Een groot deel van onze doelgroep beweegt zich in en om Antwerpen, dat leek ons daarom de beste locatie. Bovendien gaan mensen uit het Zuiden van Nederland er ook vaak shoppen”. De nieuwe winkel ligt in de Schuttershofstraat, tussen luxe winkels als Hermès en Chanel: “We zitten wel in een ander prijssegment maar Mr Marvis positioneert zich ook als een hoogwaardig merk, onze focus ligt op kwaliteit. Bovendien zitten er ook andere jonge, hippe merken zoals Ace&Tate in de straat. Onze doelgroep is heel breed. We richten ons natuurlijk voornamelijk op mannen maar er zijn zelfs soms ook wel dames die bij ons hun gading vinden. Ze zijn op zoek naar kwalitatieve shorts en broeken met een goede pasvorm die in verschillende kleuren te verkrijgen zijn”.

Beeld: Mr Marvis Antwerpen. Eigendom Mr Marvis

Onveranderd model

Mr Marvis gaat er prat op die pasvorm nooit te veranderen zodat de consument dat ene perfecte model het volgende seizoen opnieuw in de winkel kan vinden. In plaats van elk seizoen een nieuwe collectie, richt het merk zich op één uitgewerkt product: korte en lange broeken. Wel kwamen er de voorbije seizoenen nieuwe modellen bij: “Voor zomer 2022 lanceren we de linnen korte broek, ideaal bij warm weer. De voorbije winter hadden we twee nieuwe stijlen voor lange broeken. Het product zelf verandert echter nooit qua snit. Ook de kleuren blijven dezelfde, al komen er wel bij. Ondanks het feit dat we heel veel kleuren aanbieden, blijft de bestseller toch het veilige donkerblauw”. Online bedient het merk uiteenlopende markten, toch komen er in de verkoop geen grote verschillen naar voor: “We bieden overal hetzelfde aan. In de flagships tonen we de volledige collectie. De indeling van de winkel is zo dat een klant kan in één oogopslag het hele aanbod kan zien. Hij loopt er zo de wereld van Mr Marvis binnen.”

Slow fashion

“Omdat de modellen nooit veranderen, hebben we geen overstock. We doen dan ook geen koopjes”, vertelt Sipkens. Hiermee distantieert Mr Marvis zich van het traditionele modesysteem. Daarnaast stellen ze ook hoge eisen aan hun Portugese producenten: “We hebben in Portugal verschillende productiepartners van uiteenlopend formaat, wel steeds familiebedrijven die al generaties lang in het vak zitten - daar hebben we de beste ervaring mee. We hebben een strikte code of conduct waaraan ze worden getoetst. Het gaat dan om duurzaamheid maar ook het personeelsbeleid: een goed salaris, de werkomstandigheden… Nu zit dat in Portugal meestal wel goed in vergelijking tot bijvoorbeeld Azië. We werken er ook aan om een B-corp certificering te krijgen. De manier van produceren is voor ons een heel belangrijke pijler”.

Expansieplannen

Verkoop via andere retailers, online marktplaatsen of andere kanalen ziet Sipkens niet zitten: “We hebben bewust gekozen voor een direct to consumer-model waarbij we alles zelf in de hand hebben. Ook offline willen we het zelf doen en ons eigen idee volgen over wat een goede klantbeleving is. We willen onze eigen winkels waar we de volledige Mr Marvis-beleving kunnen bieden”.

Het merk heeft intussen een zeventigtal medewerkers, vijftig op het hoofdkwartier en twintig in de shops. Sipkens is niet loslippig wat kapitaal en omzetcijfers betreft. Ook over de expansieplannen, houdt hij het liever beknopt: “We focussen nu op onze voornaamste markten. Na België en Nederland zijn dat Duitsland, Frankrijk en het VK. Onze plannen in Duitsland en Engeland worden alsmaar concreter. Ik kan er niet meer over zeggen dan dat we tegen de onderhandelingsfase aan zitten”.

Mr Marvis wordt nog steeds geleid door oprichters Steven Vrendenbarg, Aafke Tuin en Sipkens zelf, samen met COO Carl Brenninkmeijer. Kapitaal haalden ze via Angel Investments en een behoorlijke kapitaalinjectie in 2021. Onlangs gingen Fred Gehring en Ludo Onnink – voormalig CEO en CFO bij Tommy Hilfiger - mee aan boord als nieuwe aandeelhouders . Is het toeval dat Sipkens niet zo lang geleden het boek ‘American Dreamer: My Life in Fashion and Business van Tommy Hilfiger’ meegaf als leestip in een interview? “Fred Gehring kwam wel al op mijn radar maar de rest is puur toeval. De dingen kunnen soms mooi lopen in het leven. We zijn heel blij dat we nu zelf kunnen rekenen op hun kennis en ervaring”, besluit Sipkens.

Beeld: Mr Marvis Antwerpen. Eigendom Mr Marvis

Over Mr Marvis Mr Marvis is een direct-to-consumer herenkledingmerk met een focus op iconische shorts en broeken. Alle producten zijn handgemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen, in lijn met de slow fashion-aanpak. Het bedrijf is momenteel actief in heel Europa via zijn online verkoopkanalen en via zijn flagshipstores in Amsterdam en Antwerpen. Mr Marvis is in 2016 opgericht door Aafke Tuin, Steven Vrendenbarg en David Sipkens.