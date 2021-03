Extra maatregelen voor Mall of the Netherlands om drukte te beheersen

Westfield Mall of the Netherlands ging afgelopen donderdag 18 maart open en ondanks de diverse geldende coronamaatregelen, was het op sommige plekken te druk in het centrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg waarin het centrum is gelegen heeft nu afspraken gemaakt met Westfield Mall of the Netherlands over extra maatregelen.

De gemeente meldt dat waar nodig mensen worden aangesproken door medewerkers van de Mall als door handhavers van de gemeente. Ook is er nauw contact met het management van de Mall, wordt er gemonitord en wordt bij overtredingen direct actie ondernomen. Er worden extra handhavers, beveiligers, gastheren en gastvrouwen ingezet. Bij Fresh, de voedselmarkt in de Westfield Mall of the Netherlands wordt éénrichtingsverkeer ingezet en ondernemers mogen eten alleen nog maar in een dichte verpakking aanbieden. Deze laatste maatregel moet ervoor zorgen dat mensen niet ter plekke blijven staan om het eten op te eten. Rondom de kiosken komt ook éénrichtingsverkeer. Door middel van borden en via de geluidsinstallatie vraagt de Mall extra aandacht voor de regels en het parkeren wordt beter gespreid zodat mensen van verschillende ingangen gebruik zullen maken.

Na de opening op donderdag verschenen op social media al berichten over de drukte in de Mall en volgden foto’s waarop geen 1,5 meter afstand werd gehouden. Burgemeester Klaas Tigelaar roept in een persbericht mensen alleen hun noodzakelijke boodschappen te doen in de Mall. “We zitten nog steeds in een gedeeltelijke lock-down. Winkel alleen op afspraak of met het click en collect systeem. Neem je verantwoordelijkheid. Doe nu alleen de noodzakelijke boodschappen en kom straks als er weer meer kan de Mall bezoeken om te kijken hoe mooi het geworden is. Zoek drukke plekken niet op.”