Extra verhoging minimumloon tegengehouden: ‘Met deze rechtse politiek hebben werknemers er weinig baat bij’

Per 1 juli zou het minimumloon extra verhoogd worden. Dit gaat nu niet meer door. Het voorstel is door BBB (Boer Burger Beweging) tegengehouden. Daarmee is een meerderheid van de Eerste Kamer tegen de extra minimumloonverhoging. FashionUnited vraagt bij brancheorganisaties INretail en FNV Winkelstraat na wat dit betekent voor retail medewerkers.

Het minimumloon stijgt per 1 juli met 3 procent door de acties van werknemers vakbonden. Hier zou een extra verhoging van 1,2 procent bijkomen door de stijgende levenskosten in Nederland. BBB stemt tegen de geplande extra verhoging van het minimumloon. Dit laat de partij weten in een bericht na een nieuwsartikel van de NOS.

Extra verhoging minimumloon gaat niet door: werkgevers opgelucht, werknemers de dupe

Een woordvoerder van INretail laat in een statement weten dat de streep die de Eerste Kamer zet door de geplande extra verhoging van het minimumloon ‘geslaagd’ is. Tevens zou de keuze belangrijk zijn om ‘duidelijk te maken dat de alsmaar stijgende werkgeverslasten moeten stoppen.’ De brancheorganisatie vult aan: “De druk op het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven moet omlaag en dat lukt als de politiek met concrete maatregelen de werkgeverslasten vermindert.”

Een woordvoerder van FNV Winkelstraat benadrukt dat werknemers, vooral parttimers, moeite hebben om rond te komen. Ze benoemt dat werknemers de dupe zijn door de stijgende kosten van bijvoorbeeld boodschappen, huurprijzen en energie. Veel modeondernemers betalen al meer dan het wettelijk minimumloon om hun werknemers tegemoet te komen: “Ik zie dat veel werkgevers al boven het minimumloon betalen. Als ze [werkgevers, red.] mensen in de winkel willen houden, moet je echt wel iets meer bieden.”

Winkelstraten lijken steeds meer gevuld te worden met grote internationale modebedrijven, die volgens de FNV Winkelstraat geen modeondernemers zijn, maar lijken op grote concerns. Bij deze bedrijven is het minimumloon te laag om van te leven, zegt de woordvoerder. “Ik zie steeds meer merken als Zara en Primark, concerns die vooral bezig zijn met winst in honderden vestigingen over de wereld. Dat zijn ook bedrijven die lobbyen om de lonen laag te houden.”

INretail organiseerde een alliantie van 22 brancheorganisaties die hun zorgen over de stijgende loonkosten lieten horen richting de politiek. Deze groep was volgens de brancheorganisatie ‘de stem van het brede bedrijfsleven’. Te weten: detailhandel, winkelambacht, recreatie, schoonmaak, horeca, beveiliging, ambulante handel en groen, grond en infra. Hoewel werkgevers nu niet meer verplicht worden om een extra verhoging op het minimumloon door te voeren, krijgen werknemers van met name grote concerns ‘stank voor dank,’ aldus FNV Winkelstraat. De woordvoerder vult aan: “Met deze rechtse politiek hebben werknemers er weinig baat bij.”