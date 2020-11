Eyewear merk Moscot opent eerste Nederlandse winkel

Moscot, een eyewear merk uit New York, is neergestreken in Nederland. Het Amerikaanse merk heeft een winkel geopend in Amsterdam aan de Berenstraat, zo meldt het merk in een persbericht.

Moscot is een 105 jaar oud familiebedrijf. Inmiddels staat de vierde generatie aan het hoofd van het bedrijf. “Hoewel 2020 een jaar was van ongekende gebeurtenissen over de hele wereld en in de 105 jaar dat onze familie actief is, zijn we heel blij dat we de kans hebben om een stukje geschiedenis van het centrum van NYC naar Amsterdam te brengen,” aldus Harvey Moscot, CEO van het bedrijf in het persbericht. “Amsterdam is een bruisende stad vol creatieve, onafhankelijke denkers en we kijken ernaar uit om het Moscot-verhaal op een zinvolle manier te delen.”