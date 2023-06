Fabienne Chapot lanceert tweedehands platform Relove

Fabienne Chapot lanceert op 22 juni het platform Relove, waarbij consumenten de kans krijgen hun items een tweede leven te geven door ze te verkopen, zo meldt het modemerk in een persbericht. Het nieuwe platform is onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie.

“Geworteld in een mentaliteit van innovatie, nemen we belangrijke maatregelen om onze voetafdruk te verkleinen, hergebruik te stimuleren en het gebruik van kleding te bevorderen”, aldus Fabienne Chapot, CEO van haar gelijknamige merk, in het persbericht.

Het doel van het platform is de levensduur van items te verlengen. Op de website kunnen verkopers vragen over het artikel beantwoorden. Wanneer het artikel aan de normen voldoet, ontvangen ze een label voor een gratis verzending naar een Fabienne Chapot-punt. Is het item goedgekeurd? Dan ontvangt men een tegoedbon voor een aankoop op Relove of de normale website van het modemerk.