‘Fabienne Chapot opent eerste eigen winkels in Duitsland’

Dit jaar worden de eerste twee winkels van het Nederlandse modelabel Fabienne Chapot in Duitsland geopend. Dat zegt oprichter Fabienne Chapot in een interview met De Volkskrant. Daarnaast stelt Chapot zich ten doel het bedrijf verder te verduurzamen.

Van de nieuwe winkels in Duitsland komt er een in Berlijn. De tweede winkel komt in Hamburg, Düsseldorf of München - daar moet nog een geschikt pand voor worden gevonden. Fabienne Chapot is momenteel al te vinden in acht eigen winkels in Nederland en op de website van het merk. Daarnaast wordt kleding van het merk verkocht door andere retailers in binnen- en buitenland, zowel fysiek als online.

Chapot wil dat haar merk vanaf maart een volledig transparante productieketen heeft. Tegen het einde van het jaar moet het bovendien B-corp gecertificeerd zijn, zegt ze tegenover De Volkskrant. Chapot: “Het hele duurzaamheidsvraagstuk is ongelooflijk ingewikkeld. Maar dat ontslaat me nog niet van mijn verantwoordelijkheden.”

Verder laat Chapot weten dat ze droomt van verdere uitbreiding. Niet alleen geografisch, maar ook qua aanbod: op termijn hoopt Chapot naast vrouwenkleding ook mannenkleding, kinderkleding en interieurartikelen te gaan verkopen.