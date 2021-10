Fabletics opent eerste Europese winkel in Berlijn

Het Amerikaanse sportswearmerk opent zijn eerste Europese winkel in Berlijn. De winkel op Kurfürstendamm is de 69e locatie van het merk en de eerste buiten de Verenigde Staten, kondigde Fabletics in een persbericht aan. Hiermee zet Fabletics nu ook haar expansie in Europa door in de fysieke retail.

De 150 vierkante meter grote verkoopruimte zal van winkelen een ervaring maken met interactieve multimedia-highlights. De winkel, die vandaag zijn deuren opent, heeft iPads in de kleedkamers. Klanten kunnen de apparaten gebruiken om een andere maat of kleur aan te vragen, de voorraad te controleren en styling tips te krijgen. De locatie is in totaal 306 vierkante meter groot en omvat een speciale ruimte voor fitnesslessen.

"Berlijn is de perfecte stad om onze eerste Europese winkel te openen. Niet alleen is Duitsland een van onze topmarkten in Europa, maar de levendigheid en energie van Berlijn spreekt Fabletics klanten direct aan," zegt Gerrit Müller, managing director van Fabletics in Europa.

Fabletics werd in 2013 opgericht door actrice Kate Hudson, Adam Goldenberg en Don Ressler. Het merk maakt deel uit van de TechStyle Fashion Group. Het Amerikaanse modewarenhuis is ook eigenaar van Rihanna's ondergoedmerk Savage x Fenty en JustFab. Het Europese hoofdkantoor van Fabletics is gevestigd in de wijk Kreuzberg in Berlijn.

