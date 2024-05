Faillissementen beïnvloeden winkelleegstand nauwelijks, kledingwinkel vullen gaten op

De winkelleegstand wordt nauwelijks beïnvloed door failliet gaande bedrijven. De leegstand, die dan wel met 6,3 procent gemiddeld is gestegen, wordt tegengehouden door doorstarters of overnames, zo blijkt uit onderzoek van vastgoedpartij CBRe. De gaten die er zijn, worden vaak opgevuld door kledingwinkels.

Eén op de drie panden komt niet leeg te staan nadat een retailer de deuren sluit of failliet gaat, zo is te lezen. Sommige bedrijven worden doorgezet of overgenomen en wanneer dat niet gebeurt, wordt vaak alsnog een deel van de winkels gesloten. Uit het onderzoek blijkt dat de leegstaande winkels na 1,5 jaar weer voorzien zijn van een nieuwe invulling (inclusief winkels die een doorstart hebben gemaakt of zijn overgenomen). De verhuur van winkels gaat het snelst bij wijkwinkelcentra maar duurt het langst bij stadsdeelcentra.

Als gekeken wordt naar het soort winkels dat de gaten in de winkelstraat opvullen, zijn dat vaak kledingwinkels. In ongeveer de helft van de beschikbare winkels doet een modeketen zijn intrede. Moderetailers vullen het winkelbeeld op om bijvoorbeeld merkbekendheid te genereren. Bovendien maken online ondernemers vaker de stap naar de stenen winkel, zo schrijft het CBRe.