Faillissementen in de retail nemen af

Het aantal faillissementen loopt op in november, maar in de retail is juist een daling te zien. Er gingen in totaal 19 meer bedrijven failliet, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de handelssector komt het aantal faillissementen uit op 66 in november. Dat zijn er 12 minder vergeleken met een maand eerder. De retail is nog steeds de sector waar de meeste bedrijven omvallen.

Het aantal faillissementen in de handel ligt ook flink lager dan vorig jaar - toen nog 28 bedrijven de deuren sloten.