Faillissementsgolf blijft uit, maar meeste faillissementen vallen in de handel

Een gevreesde faillissementsgolf blijft tot nu toe uit. In de maand oktober gingen vier bedrijven minder failliet dan in september, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit staat gelijk aan een daling van één procent.

Wie de cijfers vergelijkt met vorig jaar, ziet dat het aantal faillissementen wél is gestegen. In de eerste tien maanden van 2023 zijn namelijk zo’n 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode in 2022, zo schrijft het CBS.

Als men kijkt naar de verschillende branches, vallen de meeste bedrijven om in de handel. In oktober gingen er 63 bedrijven failliet, terwijl dat er in september nog 44 waren.