Fair Wear Foundation lanceert eigen Black Friday-actie: #peoplefriendlyfashion

De Fair Wear Foundation organiseert rondom Black Friday voor de derde keer de campagne #peoplefriendlyfashion. Tijdens de campagne zet Fair Wear merken in het zonnetje die actief werken aan betere arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Dat meldt de stichting in een persbericht.

In de nasleep van de coronacrisis, waarin ruim tweehonderd miljoen kledingmakers hun baan verloren, is de campagne ‘urgenter dan ooit’, zo stelt Fair Wear. De pandemie zou een reden moeten zijn voor consumenten en bedrijven om terughoudend te zijn tijdens Black Friday, de dag waarop veel merken gewoonlijk stunten met prijzen. Directeur Alexander Kohnstamm: “Het is prettig als je niet zo ruim bij kas zit, dat je op Black Friday eindelijk iets kunt kopen wat je graag wilt. Maar het businessmodel achter Black Friday, zoveel mogelijk producten naar de markt stuwen waar die markt niet op zit te wachten, is niet duurzaam. Dat kan eerlijker, beter en bewuster.”

Op de website van de campagne is een lijst te vinden van merken die ethische arbeidsvoorwaarden hanteren. Op de lijst staan onder meer ArmedAngels, Kuyichi, Bel&Bo en Zeeman. De merken worden ieder jaar opnieuw kritisch geëvalueerd door Fair Wear via de Brand Performance Check. De resultaten van de checks zijn online in te zien. Kohnstamm: “Als consumenten iets willen kopen op Black Friday, kunnen ze terecht op peoplefriendlyfashion.com voor merken die het echt beter doen.”