‘Farfetch lanceert ‘pre-order’’

E-commerce reus Farfetch lanceert een ‘pre-order’ systeem, zo meldt Business of Fashion. Het moet helpen om het aanbod en de positie van Farfetch verder te differentiëren.

In eerste instantie zal het gaan om al geproduceerde items die vier weken voor de uitlevering al geteased worden op de website. In een later stadium is het de bedoeling dat de mogelijkheid tot pre-order merken helpt de actuele vraag in te schatten en zo verspilling tegen gaan, zo meldt Jamie Freed, global vice president van Farfetch’s private client division, tegen BoF.

Op dit moment nemen tien merken deel aan de lancering van het pre-order segment waaronder Balenciaga. Khaite, Nanushka, Palm Angels, Oscar de la Renta en Off-White. Klanten kunnen vier weken voordat items geleverd worden de looks bekijken en bestellen. Elke maand zullen er nieuwe previews zijn, zo blijkt uit het artikel van BoF.

Waar Farfetch klanten natuurlijk eerder toegang krijgen tot de items, kan het voor de merken ook waardevol zijn. Door te werken met pre-order kan al eerder aangevoeld worden wat een bestseller zal worden en al bijbestellen.