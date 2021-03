Farfetch zet voet op Alibaba Group's Tmall Luxury Pavillion

Farfetch lanceert een Tmall Luxury Pavilion flagship store waarmee duizenden luxemerken de Chinese consument kunnen bereiken, als onderdeel van haar lokalisatiestrategie (het aanpassen van content voor een specifieke doelgroep, red.) in de regio.

De integratie van Farfetch op Tmall betekent dat de 779 miljoen consumenten van de Alibaba Group toegang krijgen tot producten van meer dan 3.500 luxemerken, waarvan 90 procent voorheen niet aanwezig was op Tmall.

Judy Liu, managing director van Farfetch Greater China, zei in een verklaring: “Dit is een belangrijke en opwindende mijlpaal in ons partnerschap met Alibaba en het creëert een ongelooflijke kans voor luxemerken om uit te breiden naar de Chinese markt in een tijd waarin internationale reizen zijn beperkt en luxeklanten niet naar de boetieks van hun meest geliefde merken in Europa kunnen reizen.”

“Deze lancering is nog maar het begin van onze samenwerking, aangezien deze bestaat uit het helpen van merken en retailers hun bedrijf online en offline volledig te digitaliseren via onze Luxury New Retail-strategie, zowel in China als wereldwijd.”

De nieuwe storefront neemt een vooraanstaande positie in op de homepage van het Tmall Luxury Pavilion met een van de vijf belangrijkste navigatieknoppen en een premium permanente banner, legde Alibaba uit.

Om de lancering te vieren, heeft Farfetch samengewerkt met bekende beroemdheden en influencers in China om de storefront te promoten. Ook zullen er social engagement campagnes en een advertentiecampagne over de belangrijkste social media platforms worden georganiseerd.

Janet Wang, general manager van Tmall Luxury, voegt toe: “De lancering van de Farfetch Tmall flagshipstore is een zeer spannend moment voor China’s bloeiende online luxemarkt. Ondersteund door Alibaba’s digitale systeem, breidt de Farfetch flagshipstore het aanbod van luxeproducten aan meer dan 779 miljoen Chinese consumenten op ons platform enorm uit.

“In samenwerking met Farfetch zullen we onze productselectie, marketingstrategieën en lidmaatschapsdiensten voor onze consumenten voortdurend verbeteren. We streven ernaar om de standaard in de industrie te zetten en de digitalisering van luxe winkelen te leiden.”

De lancering volgt op het strategische partnerschap tussen Alibaba Group, Farfetch en Richemont dat in november 2020 werd aangekondigd om de digitalisering van de luxe mode-industrie te versnellen. Het Luxury New Retail-initiatief is gericht op het benutten van de omnichannel retailtechnologieën van Farfetch en Alibaba, waaronder een volledige suite van bedrijfsoplossingen die door de twee bedrijven worden aangedreven, om aan de behoeften van luxe bedrijven te voldoen.

Deze oplossingen zullen zowel mono-brand als multi-brand verkoopstrategieën voor luxemerken bieden, inclusief volledig verbonden e-commerce websites en apps, omnichannel retailtechnologie, en toegang tot de Farfetch en Tmall Luxury Pavilion marktplaatsen via een enkele integratie.

Beeld: Farfetch

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.