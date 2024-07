Farm Rio trekt naar Europees vasteland: opent winkel in Parijs

Het Braziliaanse modemerk Farm Rio heeft zijn eerste winkel in Frankrijk geopend, genesteld op 56 rue Vieille du Temple in het hart van de Marais. Het is voor het merk een uitbreiding in Europa. Kortgeleden opende het merk een winkel in Londen, maar maakt nu dus de stap naar het Europees vasteland.

De nieuwe Farm Rio-winkel combineert de Franse cultuur met "de natuurlijke romantiek van Rio", legt het merk uit in een persbericht. De ruimte is ontworpen door het architectenteam van Farm Rio en architect Camila Urbanetto en zet een collectief van kunstenaars in de schijnwerpers, die zijn uitgenodigd om de rijkdom van de Braziliaanse natuur te vertegenwoordigen. Het herbergt onder andere een met de hand geschilderde muurschildering van kunstenaar Daniel Bland.

De gevel van de winkel is ook zorgvuldig ontworpen met behulp van geavanceerde druktechnieken. Het merk geeft aan dat het ontwerp tropische elementen combineert die essentieel zijn voor zijn iconografie, zoals jaguars, tropische bloemen en cashewnoten.

Farm Rio, dat zijn wereldwijde expansie begon met de koers naar New York in 2019, werd sinds 2021 in Frankrijk gedistribueerd via wholesale-partners. In 2023 opende het merk onder andere een kleurrijke pop-up store in Le Bon Marché. Deze zomer zal het merk worden verkocht in een reeks pop-up stores in Galeries Lafayette (Parijs), maar ook op zomerbestemmingen zoals Mykonos en Saint-Tropez.

Neem alvast een digitaal kijkje in de winkel in Parijs door middel van onderstaande beelden.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.

Credits: Benoît Florencon / Farm Rio. Farm Rio opent eerste eigen winkel in Frankrijk.