Fashiontiger breidt uit met Archive Store

Fashiontiger voegt een nieuw concept toe aan het winkelportfolio. Oprichter Bieke Stienstra meldt op LinkedIN dat in Utrecht een archive store geopend zal worden.

De winkel zal in de week van 1 juli geopend worden aan Steenweg 25. Hier zijn ‘exclusieve sale items van het merk’ te vinden, aldus het bericht. De nieuwe collectie wordt verkocht bij de reguliere winkels van FashionTiger. Een daarvan is te vinden op Choorstraat 26 in Utrecht, om de hoek bij de nieuwe archivestore (Steenweg 25).

Fashiontiger heeft binnen korte tijd een grote schare aan fans verzameld. Het bedrijf werd in 2019 opgericht door Stienstra. Het merk richt zich op jonge meiden. Elke week worden nieuwe items toegevoegd aan de collectie. De missie van Fashiontiger is ‘om mode toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd of budget, zodat jonge mensen zichzelf kunnen uiten en hun stijl kunnen ontwikkelen.’ Op dit moment heeft het merk drie winkels (Rotterdam, Utrecht en Breda).