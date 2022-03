Fast Retailing Co., ltd. verdedigt open blijven van Uniqlo-winkels in Rusland

Fast Retailing Co., Ltd. verdedigt het besluit om de Uniqlo-winkels in Rusland open te houden, zo meldt nieuwsbureau AFP. Tadashi Yanai, de president van Uniqlo-moederbedrijf Fast Retailing Co., ltd., geeft aan dat het conflict in Oekraïne mensen in Rusland 'niet het recht op kleding moet ontnemen, een menselijke basisbehoefte'.

"Er moet nooit oorlog zijn. Elk land moet hier tegen zijn. Op dit moment is geheel Europa tegen oorlog en heeft steun aan Oekraïne getoond. Elke poging om de wereld te verdelen zal, tegenstrijdig genoeg, eenheid versterken," aldus Yanai in een statement ingezien door AFP. "Kleding is een basisbehoefte. De mensen van Rusland hebben hetzelfde recht om te leven als wij."

Uniqlo heeft 49 winkels in Rusland. Hoewel Fast Retailing Co., ltd. dus niet de activiteiten staakt in Rusland, heeft het wel aangegeven 10 miljoen dollar en 200.000 kledingstukken te doneren aan het vluchtelingenfonds van de Verenigde Naties.