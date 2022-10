‘Favoriete betaalmethode belangrijk bij keuze voor webshop’

Online shoppen heeft blijvend terrein gewonnen, zo blijkt uit het Europese E-commerce rapport van betaalprovider Mollie. Zo geeft een derde van de Nederlanders en een derde van de Belgen ondervraagd in het onderzoek aan dat ze meer online shoppen dan voor de pandemie. Mollie dook in het rapport ook verder in de verwachtingen van de online shoppers en FashionUnited haalt er enkele highlights uit.

Mollie stelden in totaal 3.000 deelnemers vragen over hun online shop gedrag en de eisen die ze hebben voor handelaren. Uit de antwoorden blijkt dat het gros van de deelnemers aan het onderzoek het belangrijk vinden dat de webshop waarbij ze winkelen hun favoriete betaalmethode aanbiedt. 87 procent vindt dit belangrijk. Onder Nederlanders vindt 90 procent dit belangrijk (42 procent enigszins belangrijk, 48 procent heel belangrijk) en onder Belgen is dit 78 procent (38 procent enigszins belangrijk en 40 procent heel belangrijk). Daarbij geven zowel ruim tweederde van de Belgen en Nederlanders aan dat snelle en efficiënte betaalmethoden belangrijk zijn. Ook efficiënte levertijden en gratis retouren staan in de top drie van belangrijke opties die webshops aanbieden.

Ook zijn er meerdere factoren die shoppers afschrikken. Zo geeft 58 procent van alle respondenten aan dat hoge bijkomstige kosten de beslissing om toch niet bij een handelaar te kopen sterk beïnvloeden. In België geeft 6 op de 10 ondervraagden dit aan, in Nederland ligt het iets over de helft van de ondervraagden. Daarbij is een belangrijke reden om een aankoop af te breken de veiligheid rondom de betaling en dat de favoriete betaalmethode niet gebruikt kan worden.

Voor Belgen staat Bancontact met stip op één van de betaalmethoden. Paypal en kaartbetalingen maken de top drie af. Opvallend uit het Mollie onderzoek is ook het feit dat Belgen een voorkeur hebben om kleding online te kopen. 40 procent koopt liever kleding online, 35 procent in de fysieke winkel en de rest heeft geen voorkeur.

Nederlanders geven de voorkeur aan betalen met Ideal, gevolgd door Paypal en kaartbetalingen. Daarbij is Klarna een veel populairdere betaalmethode dan in België. Als over kleding gaat, koopt ook 40 procent van de Nederlanders deze het liefst online, maar 37 procent van de respondenten doet dit juist in de fysieke winkel. Bij 23 procent is er geen voorkeur.