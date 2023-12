‘Feestdagenomzet retail stijgt naar verwachting met 5 procent’

De retailomzet zal in december naar verwachting met 5 procent stijgen. In euro’ s betekent dit een stijging van 730 miljoen, zo meldt ABN Amro op basis van een onderzoek in samenwerking met Q&A Insights.

Door de stijging komt de totale retailomzet in de maand december neer op 15,6 miljard euro. ABN Amro voegt hier echter wel een notitie bij. De omzet stijgt, maar dit is voor het grootste gedeelte te danken aan de prijsstijgingen. De verkoopvolumes zullen in de meeste sectoren namelijk dalen.

Als het aankomt op uitgaven trekt vier op de vijf respondenten van het onderzoek nog steeds de portemonnee. Maar een op de vijf geeft aan een lager budget dan vorig jaar te hebben, de rest geeft aan gelijk of juist veel meer te spenderen. De mensen die minder verwachten uit te geven hebben hier diverse redenen voor. Zo zijn de prijsstijgingen een voornaamste reden, maar ook noemen mensen het ‘ bewuster kiezen’ en aankopen beperken tot noodzakelijke items.