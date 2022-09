'Femmes du Sud opent eerste shop-in-shop'

Modemerk Femmes du Sud heeft een eerste shop-in-shop geopend, zo vertelt mede-oprichter Annemiek Buijs tegen Textilia. De shop-in-shop is te vinden in Rubia Boutique in Roosendaal.

Buijs geeft aan dat de vraag waar de hele collectie van het merk te zien was steeds vaker vanuit de consument kwam. Ze geeft aan dat Rubia Boutique al jaren een goede partner is van het merk en het een van de eerste verkooppunten was, aldus Textilia. Rubia Boutique is recent verhuisd naar een groter pand in Roosendaal en had daardoor ruimte voor de shop-in-shop.

Femmes du Sud is een damesmodelabel in het middenhoog segment. De productie van het merk vindt plaats in Europa.