Fietskledingmerk Maap opent eerste Europese winkel in Amsterdam

Het Australische fietskledingmerk Maap heeft Europese expansie op het oog. Later dit jaar komt het merk naar Nederland en opent het de eerste winkel in Europa. In de winkel in Amsterdam introduceert het tevens het LaB-concept voor het eerst buiten de eigen landsgrenzen.

In een persbericht zegt Maap dat de winkel volgt op het succes van de eerste LaB concept store, gebouwd op het acroniem voor 'Life Around Bikes' in de thuisstad Melbourne. Elke LaB-winkel is ontworpen als een weerspiegeling van de omgeving, legt Maap uit, en biedt een winkelruimte naast een plek waar de lokale fietsgemeenschap samenkomt. Op de locatie in Amsterdam worden evenementen, ritten en brancheoverschrijdende samenwerkingen georganiseerd, naast de fietskleding van het merk.

Oliver Cousins, medeoprichter van Maap, zegt in het bericht: "Sinds de lancering van onze Melbourne LaB afgelopen juni is de reactie van de gemeenschap hier overweldigend geweest. Het team heeft een bruisend activiteitencentrum ontwikkeld dat mensen met verschillende creatieve achtergronden samenbrengt in een ruimte die de toewijding van Maap aan de kunst en vooruitgang van het fietsen uitstraalt. We hebben een aantal locaties wereldwijd bekeken en er een aantal op de shortlist gezet voor toekomstige LaB-locaties - we zijn verheugd te kunnen zeggen dat Amsterdam onze volgende bestemming is."