FNV sleept Wibra voor rechter: NOW-uren winkelmedewerkers moeten kwijtgescholden

Retailketen Wibra heeft tijdens de lockdown subsidie gekregen om de lonen door te betalen, maar wil nu dat gesubsidieerde uren in de zomer onbetaald worden ingehaald door de medewerkers. Dit meldt vakbond FNV Winkelstraat in een persbericht. FNV sleept Wibra dan ook voor de rechter om goede afspraken af te dwingen voor de medewerkers.

FNV eist dat de uren die al via de NOW-regeling gecompenseerd zijn, worden kwijtgescholden. De NOW, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, compenseert bedrijven die omzetverlies hebben geleden door de pandemie zodat ze de lonen kunnen blijven betalen en baanbehoud gegarandeerd wordt. Medewerkers zijn volgens FNV minder ingezet bij de keten waardoor er min-uren zijn ontstaan. Deze min-uren moeten ingehaald worden op een ander moment. “40, 50 of zelfs 100 uur inhalen, combineer dat maar eens met een tweede baan of met je gezin. Wij hadden liever dat de minister had ingegrepen, we zijn nu genoodzaakt om naar de rechter te stappen. Aan de NOW moeten veel meer voorwaarden worden gesteld. Wij betalen als samenleving miljarden euro’s. Kapitaal-gestuurde bedrijven hebben te veel ruimte om de NOW puur voor eigen gewin in te zetten,” aldus Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder van FNV, in het bericht.

FNV eist bij de rechter dat de opgebouwde min-uren die al gecompenseerd zijn via de NOW-regeling worden kwijtgescholden. Daarnaast wil de vakbond met de directie om de tafel om oplossingen te vinden voor de resterende min-uren en andere problemen die in de winkels spelen, zoals een te lage personeelsbezetting.