FNV: ‘Spaar winkelmedewerkers, sluit winkels met kerst’

In een open brief aan het Veiligheidsberaad eist FNV de sluiting van Nederlandse winkels met kerst. Ook moeten voorafgaand aan de feestdagen openingstijden en reclamecampagnes worden ingeperkt, vindt de vakbond. De FNV vreest grote drukte in winkels rondom kerstmis, met gezondheidssrisico’s voor zowel winkelmedewerkers als klanten tot gevolg.

De FNV wijst daarbij op de grote winkelstraatdrukte die tijdens Black Friday ontstond, en die de veiligheid van medewerkers en klanten regelmatig in het gedrang bracht. “Klanten nemen de veiligheidsmaatregelen steeds minder in acht,” zo schrijft de FNV in de brief. “Niet uit onwil maar ook omdat het simpelweg niet gaat door de grote mensenstroom die richting de winkels wordt getrokken (...) Het lukt de werkgevers niet om de drukte te spreiden. Niet in de laatste plaats omdat er, nog steeds, volop wordt geadverteerd met stuntprijzen om meer publiek richting de winkels te bewegen,” aldus de vakbond.

Vooral winkelmedewerkers worden in het nauw gedreven. Meerdere van hen trokken de afgelopen dagen aan de bel bij de FNV. “Voor medewerkers in de winkelstraat zijn het stressvolle tijden; zij willen niet besmet raken en maken zich zorgen dat zij hun gezin of dierbaren besmetten of geconfronteerd worden met agressieve klanten,” ziet de vakbond. Klanten lijken steeds vaker boos te worden als zij worden aangesproken op het overschrijden van veiligheidsregels.

Om dit te voorkomen verzoekt de FNV het Veiligheidsberaad onder meer om winkels op Eerste en Tweede Kerstdag dicht te houden, zoals dat over de grens gebeurt. Daarnaast adviseert de FNV om winkels doordeweeks om 17.00 te sluiten zodat winkelmedewerkers rustig kunnen opruimen en aanvullen. Ook moeten reclamecampagnes worden gematigd en moeten er bij winkels beveiligers aanwezig zijn kunnen ingrijpen bij onredelijk gedrag van klanten.