FNV: "Steeds minder waardering voor winkelpersoneel"

FNV wil meer waardering voor het winkelpersoneel, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie. Winkelpersoneel draait al maandenlang onder stressvolle omstandigheden, zo meldt FNV, maar er is geen sprake van extra waardering van de inzet.

“Online is er zelfs een stijging van 35 procent meer omzet. Het is hoog tijd voor een volwaardig loon. Wij vragen de werkgevers om de lonen stapsgewijs te verhogen naar een minimumloon van 14 euro per uur,” aldus Linda Vermeulen van de FNV-Winkelstraat in het persbericht. FNV kaart aan dat de salarissen in winkels en distributiecentra tot de laagste inkomens van Nederland behoren. Volgens de organisatie ontvangen deze medewerkers het wettelijke minimumloon van 10 euro bruto per uur. “Geen enkele winkel(keten) uitgezonderd. We zien overal hetzelfde beeld. Onderzoek dat we volgende week presenteren bevestigt dat.”

FNV schrijft dat bij Wibra en Big Bazar sprake was van een kleine bonus van 30 euro, of zelfs van een loondaling. De twee ketens hebben zelf nog niet gereageerd op het bericht van FNV.