FNV waarschuwt: ‘Winkels laten medewerkers niet-gewerkte uren onbetaald inhalen’

FNV Winkelstraat wil dat er scherpere eisen komen aan de NOW-noodsteun van grote winkelketens, zo meldt het in een persbericht. Volgens de vakbond noteren winkelketens de niet-gewerkte uren tijdens de lockdown en dwingen hun medewerkers ze in de zomer gratis in te halen.

FNV Winkelstraat meldt dat meldingen zijn binnengekomen over dergelijke praktijken bij Wibra, Blokker, Intratuin, Hema (franchise) en Bristol. Zo krijgt de vakbond voorbeelden van mensen die veertig tot zestig werkuren missen en deze later gratis in moeten halen. Doordat diverse ketens aanspraak maken op de NOW-steunmaatregel, worden de loonkosten al gecompenseerd ‘door de belastingbetaler’, aldus FNV Winkelstraat.

“Winkelketens eten van twee walletjes,” aldus Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder van de FNV, in het bericht. “Wij zorgen als belastingbetalers dat winkelketens in deze zware tijden gecompenseerd worden. Maar vervolgens zien we dat er alsnog een route is bedacht om de rekening van de lockdown ook bij de winkelmedewerkers te leggen. Dit deugt niet, dit is een groot misstand.” FNV onderzoekt ook juridische stappen en roept werknemers op zich bij de bond te melden om plannen te maken.

Tegenover EenVandaag beroept Wibra zich op de cao Winkelstraat. Bij arbeidscontracten met een gemiddelde arbeidstijd kan 35 procent worden afgeweken door middel van min- en plusuren. Aan het einde van het jaar moeten die uren weer in balans zijn. Bij een dergelijke opzet krijgen werknemers een vast salaris, maar worden de uren flexibel ingevuld zodat rekening gehouden kan worden met drukte.